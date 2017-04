Te hënën hapet Aeroporti i Kukësit

Më në fund vjen lajmi i shumë pritur për mbi një milion e gjysëm mërgimtarë shqiptarë. Javën e ardhshme do të hapet aeroporti i Kukësit. I pranishëm do të jetë kryeministri Rama dhe drejtori ekzekutiv i Ryanair z.Adrian Dunne

Në një prononcim për mediat Kryeministri Rama është shprehur i lumtur për këtë nismë, pasi sjell zhvillim të jashtëzakonshëm të turizmit në Shqipëri, duke u shërbyer drejtpërdrejt jo vetëm mbi 1.5 milionë emigrantëve shqiptarë por padyshim që Rinasi do të jetë një Gate erdhe për shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë.

“Jam ndjerë i turpëruar çdoherë që takoja emigrantë shqiptarë dhe më shtronin pyetjen e drejtë se pse nuk hapet Aeroporti i Kukësit. Është vërtet e sikletshme kur mendon se Shqipëria është i vetmi vend në rajon që nuk ka linja ajrore me kosto të ulët që i ka çdo vend i Rajonit, duke përfshirë edhe Kosovën.

“Ka qenë e papranueshme që bie fjala Mali i Zi që ka banorë sa gjysma e Tiranës të ketë dy aeroporte, ndërsa Shqipëria që ka numrin më të lartë emigrantëve nuk ka akoma një aeroport të dytë” theksoi kryeministri Rama.

Mbase është momenti që t’u kërkojmë ndjesë publike të gjithë emigrantëve shqiptarë që Rinasi ka çmimet më të larta në rajon, duke rrjepur pamëshirshëm emigrantët për gjithë këto kohë, por u kam kërkuar organeve të prokurorisë që të fillojnë hetimet, pasi ka diçka që nuk shkon. Duhet të jetë dikush që të mbajë përgjegjësi, pasi Rinasi ka qenë turpi ynë. A mund të ketë një njeri të shpjegojë se pse Rinasi duhet të ketë çmimet më të larta në Rajon, kur prej një viti kemi hequr eksluzivitetin e trashëguar nga papërgjegjshmëria e paraardhësit tim Fatos Nano?

“Hedh poshtë me neveri çdo përpjekje të opozitës për të lidhur qëndrimin abuziv të çmimeve të Rinasit me qeverinë time, theksoi Rama, duke shtuar se gjithkush që dyshoi se Samiti i Diasporës ishte farsë, po zhgënjehen me realitietin” u shpreh kryeministri Rama.

Nuk do të ndalemi me Kukësin pasi është e papranueshme që bukuritë shqiptare të mbesin peng i abuzimeve me çmimet e Rinasit. Ne do të rilindim edhe aeroportin e Vlorës dhe të Gjirokastrës, theskoi Rama duke shtuar se turizmi ka qenë dhe mbetet prioritet i qeverisë së tij.

Tepër entuziaste është ndjerë edhe Ministrja e Turizmit e cila ka theksuar se Turizmi në Shqipëri nuk mund të kishte kuptim vetëm me Rinasin. Ne e dinim se një pjesë e madhe e emigrantëve shqiptarë shkonin nga Mali i Zi, nga Maqedonia apo nga aeroportet e veriut të Greqisë për të arritur në mëmëdhe. Tashmë kjo kohë ka perënduar dhe falë ndërhyrjes energjike të kryeministrit Rama, hapja e Aeroportit të Kukësit do të jetë pikë e fuqishme kthese për zhvillimin e Turizmit. Mirëkuptojmë të gjithë ata mërgimtarë që prej kaq vitesh kanë vuajtur tarifat e larta të Rinasit, duke mos guxuar të ftojnë qoftë edhe miqtë e tyre të huaj që të vizitojnë bukuritë e Shqipërisë pasi çmimet e fluturimeve ishin të njëjta me paketat turistike të shteteve fqinje.

Meta: Ministri i Diasporës jo politik

Ndërkohë Kryeministri Rama nga Zvicra ka deklaruar se brenda këtij mandati do të themelohet Ministria e Diasporës, si një detyrim i drejtpërdrejt për emigrantët shqiptarë. Mësohet se po vijojnë bisedimet me partnerin e koalicionit Meta, i cili ka refuzuar kategorikisht që në krye të kësaj Ministrie të jetë kryetari i çamëve Shpetim Idrizi. Disa burime pranë kryeministrisë bëjnë me dije se Meta ka propozuar që posti i Ministrit të Diasporës t’i lihet opozitës duke u përpjekur të qetësojë sadopak klimën e ashpër politike në vend. Kushti i vetëm që i është vënë opozitës për këtë post është që të jetë sa më gjithë përfshirës dhe i pranueshëm për të gjithë. Është propozuar gjithashtu që të lihen deri në 10 vende në parlament për diasporën gjë që është përkrahur nga opozita. Madje kryetari i opozitës Lulzim Basha e ka cilësuar si një arritje historike duke ironizuar me “kriminelët” që solli Rama në Parlament ku disa prej tyre janë pas hekurave. Ata ishin turpi i diasporës shqiptare, Theksoi Basha duke shprehur bindjen se tashmë parlamenti i ri do të ketë përfaqësuesit më të denjë të diasporës, që nga pedagogët që japin leksione në universitetet më prestigjioze botërore, e deri tek sipërmarrësit që dinë nga 4-5 gjuhë të huaja që na kanë përfaqësuar denjësisht dhe diaspora kurrsesi nuk mund të përfaqësohet me Rosha e Frrokë që turpëruan diasporën dhe parlamentin. Padyshim që 1 Prilli do të mbetet një ditë ku për herë të parë politikanët shqiptarë tregohen të përgjegjshëm për mbi 1,5 milionë emigrantë që deri më tani kanë qenë jetimët e mëdhenj.