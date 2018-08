Të hënën prfundon pushimi i deputetëve

Deputetët nga e hëna pas pushimit veror fillojnë me aktivitetet e tyre në Kuvend. Gjatë javës së ardhshme pritet të shpallen informacione për atë se a do të marrin pjesë dhe si do të marrin pjesë deputetët dhe grupet parlamentare në propagandën publike për referendumit, por edhe atë se a do ta vëzhgojë Kuvendi punën e organeve zgjedhore që do ta realizojnë referendumin e 30 shtatorit.

Në veb faqen e kuvendit për të hënën më 20 gusht veçmë është caktuar seancë në Komicionin për çështje ekonomike. Deëri në mes të javës pritet të mbahet edhe mbledhja e parë kordinative e kryetarit të Kuvendit me kordinatorët e grupeve parlamentare.