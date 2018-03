Të hënën priten çmime të reja të derivateve të naftës në Maqedoni

Pas rritjes së vazhdueshme të çmimeve të karburantëve, me çka dizeli e kaloi çmimin mbi 60 denarë për litër dhe dy vendimeve të fundit për uljen e çmimeve, ditën e hënë pritet sjellja e vendimit për çmime të reja të karburantëve në Maqedoni.

Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE)duhet të bëjë korrigjimin e ri të çmimeve për shitje në pakicë të derivateve të naftës, që do të vlejë nga dita e hënë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Gjatë ndryshimit të fundit të çmimeve, dizeli u shtrenjtua për 1 denar dhe mban çmimin prej 58 denarë për litër. Eurosuper BS-98 pësoi shtrenjtim prej gjysmë denari dhe kushton 67,5 denarë për litër, çmimi i Eurosuper BS-95 mbeti i njejtë dhe kushton 65,5 denarë për litër. Me këtë vendim u rritën edhe çmimet e mazutit dhe vajit extra të lehtë për amvisëri.

Këtë korrigjim të çmimit KRRE e arsyeton me çmimin e shtrenjtuar të naftës për 2,2 për qind dhe me kursin 0,04 më të ulët të denarit në krahasim me dollarin./Telegrafi/