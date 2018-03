Të përshpejtohet procesi i barazisë së shqiptarëve në RM

EJUP BERISHA

Nëse një ditë do të bëhej një regjistrim apo edhe ndonjë analizë më konkrete më serioze dhe më e thukët e mbuluar me fakte të sakta dhe të dhëna konkrete për të arriturat tona si shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Flas në aspekt të respektimit të të drejtave dhe lirive tona si komb rezultatet do të ishin me sa vijojnë më poshtë. 1.Përdorimi i gjuhës shqipe Ne arritëm ta Përparojmë përdorimin e gjuhës shqipe pas dyzet e katër vitesh me një dallim qenësor e ai është se në Ish Federatën Socialiste Federative të Jugosllavisë ku ishim pjesë përbërëse edhe ne në disa periudha dhe raste gjuha shqipe ishte gjuhë zyrtare. Ndërsa më vitin 1974 ajo u bë edhe më realisht gjuhë zyrtare në bazë të Kushtetutës së atij viti ku shqiptarët kishin fituar të drejta dhe liri më të mëdha. Me këtë akt më të lartë politiko-juridik edhe Kosova atëher fitoi autonomi më të zgjëruar në kuadër të ish RSFJ-së. Do të thotë se në disa raste dhe periudha nuk ka munguar korniza kushtetuese dhe ligjore për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në atë kohë. Por kjo te ne në RM ka zgjatur pak më pak se dy dekada dhe është ndëprerë me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë të miratuar më tetë shtator të vitit 1991.Pra prej atëher dhe më vonë me zgjidhjen e miratuar që vetëm gjuha maqedonase dhe aëfabeti cirilik ishin gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë gjuha shqipe u suspendua si gjuhë zyrtare e garantuar me Kushtetutën e ish RSFJ-së të vitit 1974. Pra me dispozitat e Kushtetutës së re të vendit gjuha shqipe më nuk mund të përdorej në komunikim zyrtar nga ana e qytetarëve shqiptar në raport me institucionet e pushtetit lokal dhe qendror.Tani sërish e kemi një kornizë ligjore për përdorimin më të gjërë të gjuhës shqipe këtu në Republikën e Maqedonisë dhe të shohim se si do të rrjedhin punët me zbatimin e ligjit që u miratua së shpejti nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë e që njihet si Ligji për përparimin e përdorimit të gjuhëve të bashkësive të tjera etnike në RM.Sepse këtu te ne problem më të madh paraqet zbatimi i ligjeve apo moszbatimi i shpeshtë i tyre në praktikë. Pra me këtë ligj nuk bëhet zyrtarizimi i gjuhës shqipe sepse vetë emri i ligjit nuk flet për zyrtarizim por për Përparimin e përdorimit të gjuhëve të bashkësive tjera etnike. Kjo është kështu për shkak se çdo ligj e ka emërtimin e vetë me të cilin bëhet përcaktimi apo edhe identifikimi i saktë se për qfar ligji bëhet fjalë.Po të bëhej fjalë për Zyrtarizimin e gjuhës shqipe emri i ligjit do të duhej të ishte Ligji për zyrtarizimin e gjuhës shqipe gjë që nuk është.Unë psh e kamë emrin Ejup dhe logjikisht nuk mund të themë se e kam emrin James Bond apo Donald Trump por duhet ta tregoj emrin ashtu siç ma ka lënë familja dhe si është regjistruar në librin amë dhe siç qëndron nëpër dokumentet e mija personale.

2. Përfaqsimi i Shqiptarëve në institucionet shtetërore dhe publike.

Përfaqsimi më i numërt i yni si shqiptar nëpër institucionet shtetërore dhe publike u bë pas më shumë se njëqind vitesh do të thotë pas vitit 2001 në bazë të Marrëveshjes së Ohrit përqindja e përfaqësimit të shqiptarëve nëpër institucionet shtetërore dhe publike filloi të rritet. Nuk dihet saktë se sa është përqindja e saktë e përfaqësimit tonë në to por shihet se kjo është më e madhe se gjatë dekadave të mëparshme. Për cilësinë e kuadrove shqiptar nuk dua të flas le të gjykojnë të tjerët në vend timin por ajo që është e rëndësishme u hap mundësia që shqiptarët të bëhen pjesë e institucioneve shtetërore dhe publike dhe është evidente se sot shqiptar ka në shumicën e këtyre institucioneve.Ajo që knaq më shumë tregon edhe fakti se sot është shumë e këndëshme kur zytarët shqiptar të drejtohen me përshëndetjet Mirmëngjesi apo mirdita zotëri apo dhe Mirupafshim dhe ditën e mirë. Dhe për fund Pozicionimi i shqiptarëve në kierarkinë më të lartë shtetërore.

Kur jemi te qështja e pozicionimit të shqiptarëve në majën e kirarkisë shtetërore sërish mund të thuhet se pas më shumë se katër dekadash një shqiptar u zgjodh sërish kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Më parë në Kuadër që Republikës Socialiste të Maqedonisë ka qenë një Kryetar shqiptar i Kuvendit dhe quhej Vullnet Starova. Këto janë të arritura me hapa breshke por të cilat duhet të përshëndeten. Dhe do të ishte mirë nëse bëhen përpjekje që të përparohet përdorimi i gjuhësh shqipe në praktikë sa më shumë që është e mundur. Një ditë do të doja që të kemi ligj për zyrtarizimin e gjuhës shqipe që është shprehje e vullnetit të popullatës shqiptare këtu. Ndërsa tani duhet të insistohet në zbatimin e përpiktë të ligjit për Përparimin e gjuhës shqipe.Sepse në Republikën e Maqedonisë deri tani nuk kanë munguar ligje për gjuhën shqipe por ka munguar vullneti i subjekteve politike apo edhe i vet shtetit që ti zbatoj këto ligje. Më tej nëse nuk është arritur zbatimi i realt i përfaqsimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në Institucionet shtetërore dhe publike të insistohet patjetër që të bëhet një gjë e tillë. Si dhe shqiptarët të jenë në majën e kierarkisë së institucioneve shtetërore.Tani e kemi një shqiptar Kryetar Kuvendi por pse në të ardhmen të mos ketë edhe një Kryeministër shqiptar apo edhe një President Republike shqiptar.Koncepti i barazisë së plotë të bashkësive etnike duhet ti japë mundësi çdo individi pavarsësisht përkatësisë së tij etnike që të zgjidhet në postet më të larta shtetërore. Prandaj duhet të insistohet në zbatimin e dispozitave kushtetuese dhe ligjore që i garantojnë të drejtat tona si shqiptar këtu sepse thuhet se edhe fëmiu po nuk qau nëna e tij biologjike nuk i jep qumësht për të pirë. Dhe përpjekjet për përparimin e të drejtave tona nuk duhet të ndalen këtu por duhet gjithmonë të insistohet që ato të respektohen dhe përparohen në vazhdimsi konform rregullave bashkëkohore të shteteve demokratike. Përndryshe ky është obligim primar edhe i përfaqësuesve politik shqiptar.Në të ardhmen do të doja që të ju flas për zhvillime më pozitive dhe më dinamike kur të flitet për përparimin e të drejtave dhe lirive tona si shqiptar por tani për tani unë kam kaq për të thënë. Po të kishte më shumë të arritura unë nuk do ti fshihja as faktet e as kënaqësinë për tua prezentuar të njëjtat juve lexues të nderuar.