Të punësuarit në Qendrat Klinike për sot sërish kanë paralajmëruar protestë. Ata protestojnë kundër vendimit për rritjen e çmimit të shumës mujore të parkingut që është rritur nga 300 denarë në 800 denarë. Por, për sot kanë paralajmëruar se do të rriten kërkesat e tyre – kërkojnë vazhdim të dialogut për rritjen e rrogave, transmeton Portalb.mk.

“Parkingu në Klinikë është pikë që e ka mbushur “gotën” e problemeve me të cilat përballen të punësuarit në Klinikë dhe për atë publikisht kërkojmë zgjidhje urgjente të problemeve në shëndetin publik, pa u orientuar në drejtim të gabuar, siç është rasti i fundit me parkingun e Klinikës, me qëllim të shmangies së përgjigjeve dhe gjetjen e zgjidhjes për problemet aktuale. Kërkesat po rriten, një nga ata është për shkak të dinamikës së pakënaqur me të cilat zhvillohen negociata për rritjen e rrogave për të punësuarit”, thuhet në paralajmërimin e protestës.

Ndryshe, sot është dita e tretë që të punësuarit protestojë pasi Qyteti i Shkupit solli vendim për rritjen e çmimit mujor të biletës së parkingut për të punësuarit, nga 300 në 800 denarë.