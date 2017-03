Të shtëna në afërsi të kazermës në Kumanovë

Në afësi të kazermës ushtarake “Boro Menkov” në Kumanovë sot, pasdite është shtënë me armë nga një veturë në lëvizje, transmeton Gazeta Express. Rastin në SPB në Kumanovë e kanë raportuar të punësuarit në kazermë, të cilët kanë deklaruar se nga një veturë në lëvizje është shtënë me disa plumba nga një armë zjarri. Pas inspektimit në vend ngjarje janë gjetur dy gëzhoja nga një pistoletë me gaz të cilat janë marrë për ekspertizë, që prtitet të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rastit.