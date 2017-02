Të shtunën Kuvendi i PDSH-së, ja pikat e debatit

Partia Demokratike Shqiptare, do të mbajë Kuvendin e saj Qendror, të shtunën në mesditë në Tetovë.

Në këtë mbledhje do të diskutohet rreth analizës së Raportit zgjedhor, që tashmë është bërë në të gjitha degët e PDSH-së dhe është dorëzuar në kryesinë qëndrore të PDSH-së.

Pas diskutimit të raportiti dhe konkluzioneve që do të dalin nga i njejti, do të merret edhe vendimi dhe do të caktohet data e mbajtjes së Kongresit të jashtëzakonshëm të PDSH-së, që do të mbahet pas vendimit për dorëheqje të kryetarit të partisë, Menduh Thaçi, pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. (INA)