Tearca do te mbahet mend shume vite me radhe.

Por banoret e Tearces te dielen do te vendosin nese do te mbahen mend si shpetimtare te Maqedonise dhe vecanerisht shqiptateve apo si shpetimtare te Gruevskit. Kjo mund te jete dileme per shumekend, por jo edhe per mua. Une kam pasur fatin te kem shoke edhe nga shkolla e mesme nga Tearca dhe prandaj i njoh mire. Shqiptaret e Tearces as nuk shiten dhe as nuk frikesohen. Ata kane ditur te bejne ndryshime te medha. Prandaj shqiptaret dhe Maqedonia kane fat qe Tearca eshte caktuar arena e betejes vendimtare. Tearca, shqiptaret dhe Maqedonia do te fitojne te dielen. Gruevski do ta mer denimin e merituar.