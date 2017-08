TEMË PËR DEBAT: RAPORTI I KLERIT FETAR ME POLITIKËN

Opinioni ka nevojë më tepër se kurrë për trajtimin e këtyre çështjeve, pa emocione, tendenca dhe në mënyrë të argumentuar:

A ka nevojë lëvizja politike aktuale e shqiptarëve, sidomos në Maqedoni, pa edhe në viset tjera shqiptare, për angazhimin e drejtpërdrejtë në veprimtari politike dhe partiake të teologëve, hoxhallarëve dhe priftërinjve, dhe pse?

A ka dikush informata më të sakta sa është numri i teologëve, sidomos e hoxhallarëve të përgatitur profesionalisht për predikimin e fesë të cilës i takojnë, për kryerjen e detyrave që u takojnë, përfshirë edhe mbajtjen e mësimbesimit fetar në shkallat ku parashihet sipas planeve dhe përogrameve mësimore?

Sa është përqindja e priftërinjëve në strukturat udhëheqëse të partive politike joshqiptare (maqedonase, serbe, vllehe) dhe në organet e pushtetit në Maqedoni?

Sa është numri (përqindja) i teologëve islam (hoxhallarëve), në strukturat udhëheqëse të partive politike të shqiptarëve në Maqedoni dhe në organet e pushtetit?

A është Maqedonia shtet laik dhe si është e rregulluar kjo çështje me Kushtetutë dhe ligje?

A kufizohet përmes ndonjë konvente ndërkombëtare e drejta e klerit për angazhimin në jetën politike të shtetit dhe bartja e funksioneve të rëndësishme në organet e pushtetit në shtetet demokratike të botës?

A ka dikush të dhëna se çka ndodh nëpër vendet tjera të botës (përveç botës arabe), me anagazhimin e klerit fetar në procesin arsimor të atyre shteteve, jo për mësimbesimin fetar, por për angazhimin e teologëve në procesin e mësimdhënies në fushat tjera shkencore, në arsimin fillor, të mesëm dhe sidomos në arsimin e lartë?

A kanë ndonjë të dhënë të dokumentuar historianët tanë që shqiptarët në ndonjë kryengritje ose luftë për çlirimin e vendit nga pushtuesit e huaj, përfshirë edhe periudhën e sundimit osman në trojet shqiptare, të kenë përdorur ndonjëherë thirrje fetare?

A janë të gjitha sistemet arsimore të shteteve të botës kompatibilë me njëri-tjetrin dhe sa respektohet kjo në sistemin tonë arsimor?

Pse çështjet e ndjeshme fetare aktualizohen ndër shqiptarët përherë gjatë periudhave kur duhet të zgjidhen çështjet më të rëndësishme politike dhe kombëtare: si periudhat e tranformimit të pushtetit, zgjidhja e çështjeve politike dhe territoriale në krahinat dhe rajonet e mbetura nën sundimin dhe okupimin e shteteve të huaja, si në Kosovë (para Pavarësisë), Maqedoni, Mali i Zi, Lugina e Preshevës, Çamëria?

Pse vetëm ndër shqiptarët fenomenet e ,,ekstremizmit”, ,,fundamentalizmit”, ,,politizimi i fesë” dhe izmave të tjerë që i shoqërojnë lëvizjet fetare në shoqëritë bashkëkohore, më tepër trajtohen, debatohen, problematizohen dhe ,,luftohen” nga pjesëtarët e besimeve të tjera fetare, se nga vetë pjesëtarët e atyre feve?

(18 gusht 2017)