Moti nesër do të jetë i ftohtë, kurse në mëngjes do të ketë kushte për reshje të borës në pjesë perëndimore të vendit, informojnë Drejtoria për punë hidrometeorologjike.

Do të fryjë erë e shkurtër në drejtim veri-perëndimor. Në pjesën jug-lindore të vendit do të ketë diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 16 deri 4 gradë nën zeron, ndërsa temperatura maksimale nga minus gjashtë deri 1 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë do të ketë kushte për reshje të borës, ndërsa nesër pasdite moti do të jetë me erë ndërsa temperatura do të arrijë nga minus -4 gradë celsius deri 1 gradë celsius.

Drejtoria kumtoi se gjatë ditëve të ardhshme do të ketë mot të acartë me temperatura maksimale disa gradë nën zero dhe rreth zeros. Temperaturat do të jenë të ulëta, dhe më ftohtë pritet të jetë e marta kur në mëngjes në gjithë vendin temperaturat do të ulen nën -10 gradë celsius, ndërsa në pjesët tjera nën -15 gradë celsius.