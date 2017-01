Tensioni dhe përplasja LSI-PS

Kur kanë mbetur gati edhe 2 muaj nga kohë për të mësuar mbi fatin e koalicionit qeverisës, dy aleatët kryesorë të maxhorancës PS dhe LSI, kanë vijuar këtë javë të organizojnë strukturat e tyre për fushatën elektorale të zgjedhjeve të 18 qershorit.

Tashmë tensionet mes krerëve të partive dhe politikanëve të lartë po shfaqen dhe në bazë, ku gara pritet të jetë edhe më e ashpër. Dy muaj më parë krerët e LSI paralajmëruan deputetët dhe këshilltarët bashkiakë që të kenë kujdes nga policia pasi mund tu vendosin drogë në makinë.

Ndërkohë paralelisht të dy partitë e majta kanë filluar punën me hartimin e listave me votuesit e rinj potencial dhe të pavendosur, ndërsa krerët Edi Rama dhe Ilir Meta kanë dhënë urdhër që të rriten kontaktet me qytetarët deri në ditën e zgjedhjeve.

Shumë aktive duket në këtë drejtim PS-ja, e cila deri tani ka arritur të mbledhë strukturat e saj në rrethe për të raportuar mbi organizimin e deritanishëm dhe ndryshimet e reja që do të bëhen në proceset organizative dhe ndarjen e detyrave sipas zonave dhe qarqeve.

Mësohet se vetëm brenda janarit në selinë rozë janë organizuar disa takime ku në krye kanë qenë kryeministri Edi Rama dhe Gramoz Ruçi. Në këto takime, drejtuesit e PS-së kanë kritikuar punën e dobët të shtabeve në rrethe krahasuar me partitë e tjera.

LSI-ja dhe tensioni me të në strukturat e bazës nuk ka mbetur jashtë vëmendjes në këto takime, sidomos është diskutuar për disa rrethe ku partia e drejtuar nga Ilir Meta është shfaqur më aktive në organizimin e strukturave të saj për zgjedhjet e ardhshme.

Rama u ka kërkuar deputetëve më tepër aktivizim dhe punë, pasi prej tyre do të varet edhe futja e emrit në listat për deputet që do të hartohen. Përveç deputetëve të zonave, në mbledhjet që kanë zgjatur deri në orët e vona të mbrëmjeve të dy javëve të fundit, kanë marrë pjesë krerët e bashkive, kryetarët degëve të bashkive, kreu i FRESSH-it, përfaqësues të Forumit të Gruas socialiste, sekretarët e partisë etj, shkruan Shekulli.