Pak minuta me parë (04:00), Shkupi eshte dridhur nga nje termet. Termeti eshte ndjere me se tepermi edhe nga banoret ne veri te Shkupit, transmeton Gazeta Lajm. Epiqendra e tij ka qenë në Belimbeg, kurse intensiteti rreth 4 gradë të Rihter it.

Infomacionet te tjera priten gjate dites.