Tërnoci shkon në zgjedhje

Në fshatin Tërnoc të komunës së Bujanocit gjatë ditës së sotme janë propozuar anëtarët e Bashkësisë lokale të këtij fshati të cilët do të jenë në listën zgjedhore të zgjedhjeve që do të mbahen më 25 mars ditën e diel të këtij viti.

Tubimin e sotëm me qytetarët e Tërnocit e hapi kryetari i gjertanishëm i Bashësisë Lokale të Tërnocit Agim Haliti i cili me këtë rast përshëndeti të pranishmit dhe i uroi punë të mbarë dhe suksese kryetarit të ardhshëm të kësaj bashkësie lokale me ekipin e tij.

Ndërkohë kontabilisti i BL-së të Tërnocit Veli Idrizi elaboroi raportin financiar për katër vitet e kaluara.