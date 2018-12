Deputetët e opozitës të cilët votuan për hapjen e Kushtetutës do të votojnë të përmbajtur për tre amendamentet e Qeverisë, njoftoi në seancën e sotme parlamentare, deputeti Zeqir Ramçilloviq, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Ne tetë deputetët të cilët mundësuam hapjen e Kushtetutës me qëllim të integrimit në BE dhe NATO, do të votojmë të përmbajtur në drejtim të amendamentit të tretë në mënyrë që të lëmë hapësirë ​​për debat publik mbi propozimet. Konfirmimi që të gjithë duhet të jenë të përfshirë në këtë proces është miratimi i amendamentit tonë që garanton identitetin maqedonas”, – tha Ramçilloviq, ku shtoi se amendamenti i katërt duhet të pranohet edhe nga deputetët e VMRO-DPMNE-së.

Ai shtoi se mos votimi për tre amendamentet është një kujtesë se procesi i ndryshimeve kushtetuese është i lidhur me procesin e faljes dhe pajtimit. Me votën tonë për të hapur Kushtetutën, u hap një debat në të cilin morën pjesë edhe deputetët e VMRO-DPMNE-së, me çka u konfirmua se novitete debat.