“Tetova me qindra bastore e kazino , ndërsa inspektorati i tregut bën kontrollë me porosi tek fastfoodi im (ME POROSI).

Nuk dij si ta kuptoj , revanshizëm politik? Detyrim për heshtje ? Apo çka?

I edukuar jam që të punoj me rregull dhe ti kontriboj gjithmon Tetovës sime, dhe kështu do të jemë gjithmonë.

#VazhdojmëPërpara”

*Altrim Mamuti, kryetar i degës së ASH në Tetovë

Mamuti disa herë, nëpërmes disa videove ka denoncuar neglizhencën e institucioneve në Tetovë.