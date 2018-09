Tetovarët nuk do e mbërrijnë NATO-n, do të vdesin nga ndonjë epidemi prej bërllokut?!

Organet kompetente arsyetohen që grumbulli i madh i bërllogut nëpër lagjet e Tetovës nuk do të mblidhet deri sa të përfundojë referendumi. Sipas tyre me këtë do të parandalojnë hudhjen e materjaleve të dyshimta nëpër kontenjera nga agjentët rusë dhe pro-rusë! Prandaj keni durim edhe disa ditë, deri sa të kalojë referendumi. Pas referendumit, nëse duhet do të ndihmojnë edhe ushtarët e NATO-s që t’i pastrojnë këta mini deponi në Tetovën tonë evropiane…

Auptoni, janë do çështje madhore…?/n.m.



