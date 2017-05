Tetovari pas 28 vitesh, shokon qiftin serb. Yllit të estrades serbe: Bëje ADN dhe kthema djalin tim!

Duket se përveç presidentit serb Vucic fara e shqiptarëve në kryeqytetin serb po zgjerohet dhe ndoshta mund te bëhet një mëhallë ne vete mbesa e nipa, nëse lexojmë edhe ketë rrëfim si me poshtë. Shqiptari nga Tetova qe pretendon se ka një djalë me yllin e njohur të muzikës së estrades serbe Vesna Rivas (ish-Miss Jugoslalvia) dhe nga ajo këmbëngul për analiza te ADN-së, ose edhe pa te marrë the djalin tim, raportojnë mediat serbe, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Vesna Rivas është tronditur kur u shfaq shqiptari Demiri nga Tetova qe tha gjërat tronditëse!

“Quhem Nevid Demir. Vesna Rivas ka një djalë me mua e cila ka fshehur të vërtetën qe 28 ??vjet! Unë jam shqiptar nga Tetova dhe kam jetuar në fund të viteve tetëdhjetë në Beograd. Vesna ka një djalë me emrin Peter qe e ka bere me mua, derisa ajo ishte ende e martuar me Dragan Pajic. Vesna Rivas fshehur të vërtetën 28 ??vjet! Unë jam shqiptar nga Tetova dhe kam jetuar në fund të viteve tetëdhjetë në Beograd. Kjo është e vërteta.” ka thënë shqiptari nga Tetova

“Luti, është një njeri qe e kam njohur për shumë vite, por ai dhe unë nuk jemi parë qe me shume se 20 vite, por kam dëgjuar se ai u kthye në Maqedoni dhe tani jeton Gjermani. Njeriu ishte shqiptar ishim në shoqërim dhe gjithë e mendonin se ishte ish-burri im, sepse ne kemi qenë në vitet e nëntëdhjeta bënim blerjen e valutave të huaja dhe takoheshim here pas herë“, tha Vesna, një e zemëruar dhe e mërzitur ne një emision ne tv serb ku me pas ne ketë emision u ndërlidh edhe djali i saj Petra qe dyshohet te jete djali i tetovarit. Afera, bashke me hetimet vazhdojnë…