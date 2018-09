Tetovë: Fshati mbetet pa postë, “letrat” shkojnë në xhami

FOTO: Letrat-Dokumentet që duhet dërguar në adres/shtëpi të ç’do banori të fshatit përfundojn në hapësirat e Xhamisë

Muajt e fundit, banorët e fshatit Përshefcë të Komunës së Tearcës ballafaqohen me një problem të madh sa i përket marjes me postë të dokumenteve që dërgohen nga institucionet ose kompanitë.

“Pas shkuarjes në penzion të postierit Alirami Selmani, postierët tjerë që cakohen nga Posta e Maqedonisë aspak nuk e kryjnë punën si duhet”, thonë banorët e Përshefcës.

“Në fillim letrat-dokumentet i lenin nëpër shitoret e fshatit, pastaj jasht te Xhamia e fshatit sa që njëher i kapi shiu. Kohën e fundit në hapësirat e brendëshme të Xhamisë mund të gjenden shumica e letrave-postës që janë të dërguara për banorët e fshatit”, thotë Z.B nga Përshefca.



Siç merë vesht portali “tetova1”, postierët që caktohen për shpërndarjen e postës në Përshefcë janë të fshatrave tjera dhe ata thuajse aspak nuk i johin banorët e fshatit.

Kohën e fundit është biseduar për mundësinë e punësimi të ndonjë postieri nga Përshefca, mirëpo kjo çështje po neglizhohet nga autoritetet përgjegjëse.

Dhe derisa të punësohet ndonjë postier që e njeh fshatin dhe banorët e Përshefcës, përshefcasit do i kërkojnë letrat ose dokumentet që duhet tu arijnë me postë në Xhami, shitore dhe kushedi ku.

/tetova1/