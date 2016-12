Tetovë, jeta e familjes Kurtishevski në mes të deponisë

Në një kasolle të improvizuar dhe e mbështjellë me kartonë ku nga çdo cep i saj fryn ftohtë, një koftor që e ushqejnë gjithnjë me letra, copëza druri apo plastikë helmuese. Kështu prej 13 vitesh, në mes të deponisë në Tetovë jeton familja Kurtishevski. Dita e tyre fillon që në orën pesë të mëngjesit, me mbledhjen e bidonëve të cilët më pastaj i sigurojnë 200 deri në 300 denarë në ditë.

“Me plastika me bidona punojmë ka pak sa për idare, sna mbrijnë parat as për barnat e zonjës. Nxjerri 200 apo 300 denar sa për bukë. Kështu jetojmë për 13 vjet ne, s’kemi ndonjë ngrohje diçka por duhet me jetuar, çka mund të bëj”, u shpreh Basri Kurtishevski, kryefamiljar.

Ndihmë prej shtetit kjo familje nuk ka aspak. Madje as ndihmat sociale nuk ua japin sepse nuk kanë dokumentacionin e rregulluar. Shpresën e vetme Bassiu i ka shokët të cilët shpesh e ndihmojnë.

“Nuk na japin sepse nuk na takojnë jemi dy veta. Ndosh shumë herë tjemi pa buk, po me zor çashtu, shoqëria ndonjëherë vijnë më ndihmojnë mjapin ndonjë denar këta që punojnë këtu, e shohin që nuk kam dhe më ndihmojnë”, thotë Kurtishevski.

Që fatkeqësia të jetë edhe më e madhe, bashkëshortja e Basriut që prej një dekade vuan nga tumori, gjë kjo që ia bën jetën atij edhe më të vështirë. Megjithatë kjo familja akoma shpreson se një ditë Institucionet do ti dalin në ndihmë për kërkesat e tyre.