Tetovë, mungesa e parkingjeve irriton qytetarët

Kaos nëpër rrugët e Tetovës si pasojë e mungesës së parkingjeve që ka çuar në parkimin vend e pa vend të automjeteve si nëpër trotuare, përgjatë bulevardeve e madhe edhe nëpër rrotullime. Nga drejtoria e Parkingjeve fajin ai hedhin sektorit të punëve të brendshme për mos intervenimin në rregullimin e komunikacionit.

Prej fillimit të implementimit të këtij projekti me SPB-në kemi pasur bashkëpunim korrekt, mirëpo dyzet ditët e fundit asistenca nga ana e policisë është minimale me arsyetimin e tyre se kjo është shkaku i krizës politike në vend – deklaroi Fejsal Beadini, Drejtor i NP Parkingjet.

Por nga sektori i punëve të brendshme të Tetovës thonë se reagojnë me kohë ndërsa fajin shofereve të automjeteve të cilët edhe përkundër dënimeve, përsërisin gabimet.

Për dy muajt e fundit kundër vozitësve gabimisht të parkuar kemi ngritur 402 kundërvajtje për dy muaj 192 vërejtje me shkrim dhe janë marrë me merimangë 267 vetura. Edhe përkundër këtyre masave kemi vozitës me kulturë të ulët komunikacioni që parkohen vend e pa vend – tha Besir Qamili, Zv komandant i sektorit për siguri në komunikacion.