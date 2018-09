Tetovë, varroset Bekim Aliu që u vra nga polici në Manastir

Në vendlindjen e tij, në fshatin Jellovjan të Tetovës, është varrosur 36 vjeçari Bekim Aliu, i cili të premten u vra në mënyrë mizore nga polici 24 vjeçar, Enver Toska nga Manastiri. Banorët e fshatit thonë se Bekimi ka qenë njeri i qetë, prandaj shprehen të habitur se si ka mundr të vritet nga një polic i cili në vend se të ruajë rendin dhe qetësinë, ka marrë jetën e një njeriu.

Siç njofton Ministria e Brendshme, polici E.T ka kontaktuar tashmë me të ndjerin A.B(36) nga fshati Jellovjan dhe i ka ofruar për shitje një automjet “Golf 5”, në pronësi të J.S. nga Manastiri.

Të dy kanë vendosur kontakt nëpërmjet faqes së rrjetit social Facebook dhe janë pajtuar të takohen të njëjtën ditë rreth orës 2:30 të mëngjesit për të parë makinën, e cila ishte ofruar për shitje nga E.T për një shumë prej 3,600 euro.

Pasi janë takuar dhe B.A ka parë automjetin, të dy kanë nxituar për në fshatin Belovodica, ku duhej të takoheshin me pronarin e automjetit.

Pas mbërritjes në fshatin Belovodicë, të dy personat kanë dalur nga automjeti.

Në një moment, E.T. ka nxjerrë pistoletën e tij zyrtare që ka gjuajtur katër plumba, në drejtim të ndjerit A.B., i cili ka vdekur në vend.

Më pas E.T nga i ndjeri A.B ka marrë një çantë në të cilën kishte 4,000 euro, para që duhej t’i paguheshin pronarit të automjetit.

Pastaj E.T nga makina ka marrë një shishe plot me benzinë dhe një kapelë të zezë që e ka vendosur në fytyrën e B.A, ai e ka spërkatur me benzin ku më pas ja ka vendosur flakën. Pas krimit i dyshuari E.T ka vazhduar në drejtim të Manastirit.