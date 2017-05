Teuta dridh Parlamentin: Besa është këtu për të ruajtur vlerat e familjes shqiptare

Deputetja e Lëvizjes BESA, Teuta Bilalli, ka përshëndetur rënien e VMRO-DPMNE-së nga pushteti, duke theksuar se kjo është festë për qytetarët e Maqedonisë.

“Më vjen mirë që ky moment është një festë, sepse gjysma e regjimit, pra VMRO-DPMNE, tashmë ka rënë dhe dua t’ju them se për këtë sukses edhe ne ndjehemi meritorë. Prandaj, unë dua t’ju uroj për këtë dhe t’ju dëshiroj suksese në punën tuaj të ardhshme,” tha Bilalli.

Me këtë rast ajo ka shprehur dëshpërimin e elektoratit, sidomos të atij shqiptar, “që ju në kabinetin tuaj keni ministra me precedencë penale dhe të cilat opinioni i njeh në rrëfime fare të pakëndshme”. “Sidoqoftë, nëse ky është përcaktimi juaj, besoj se e keni pasur parasysh edhe çmimin që duhet ta paguani për këtë në zgjedhjet e ardhshme.

Ajo që dua të vë re në këtë moment janë edhe dy çështje që jam e sigurt se janë me rëndësi jetike, sidomos për komunitetin shqiptar në Maqedoni.

E para ka të bëjë me drojën time si grua dhe si nënë shqiptare për trajtimin që do ta ketë me qeverisjes tuaj familja shqiptare. Duke i dëgjuar disa nga eksponentët tuaj, prej të cilëve keni edhe kandidatë për ministra, sesi ata e shohin familjen, unë kam shumë drojë se cila do të jetë familja e fëmijëve të mi dhe familja e ardhshme shqiptare. Duke qenë deputete e një partie konservatore shqiptare, por duke i respektuar të drejtat e secilit dhe pa i imponuar askujt asgjë, dua t’ju them se për mua dhe për shqiptarët e Maqedonisë është e papranueshme shfytyrimi i familjes shqiptare. Ne as nuk kemi shkuar askund të imponojmë diçka e as nuk do t’i imponojmë askujt asgjë, por as edhe nuk duam që askush të na e imponojë neve ndonjë tip tjetër të familjes. Për neve familje është bashkësia tradicionale familjare dhe kështu dëshiroj të mbetet. Natyrisht, askujt nuk ia kufizojmë të drejtën të bëjë çfarë të dojë me veten e tij, por ne nuk do të donim të ndryshojë standardi i familjes shqiptare. Sepse ndryshe nuk do të jemi më vetevetja.

E dyta që dua ta shtroj është se, për fat të keq, në kabinetin tuaj nuk u gjet asnjë femër shqiptare. Dhe, unë jam e bindur se partitë shqiptare që i keni në bashkëqeverisje kanë plot gra që e kanë merituar një post të tillë, por ja që ju do ta keni edhe këtë hendipek. E them këtë sepse një prani e femrës shqiptare një qeveri do të ishte një begati me shumë dhe përfaqësim i femrës shqiptare në skenë politike dhe në opinionin publik.

Sido që të jetë, kabineti juaj lë shumë për të dëshiruar.

Megjithatë, ju uroj që të keni sukses dhe të mos jeni zhgënjimi i radhës për qytetarët e Maqedonisë”, ka theksuar deputetja Teuta Bilalli.