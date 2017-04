Thaçi ekskluzivisht për Lajm Tv: PDSH do ta nënshkruaj Platformën Shqiptare me një kusht (Video)

Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Menduh Thaçi ka thënë se partia e tij do të nënshkruajë të ashtuquajturën “Platformë Shqiptare”, por me një kusht. Në intervistën ekskluzive për Gazetën Lajm Thaçi ka zbuluar kushtin e vetëm të PDSH-së për të përkrahur këtë platformë. Cili është kushti i PDSH-së për të pranuar këtë platformë, mund të dëgjoni në videon më poshtë, kurse ju kujtojmë se intervistën e plotë me kryetarin e PDSH-së, ku sqaron edhe qëndrimin e partisë së tij lidhur me shumicën e 67 deputetëve, do të mund ta përcillini në ora 20 në lajmpress.com dhe në lajm.tv