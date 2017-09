Thaçi: Është zemra që ne e ofrojmë, për dallim prej tjerëve

Partia Demokratike Shqiptare (PDSH), sonte në Pallatin e Kulturës në Tetovë mbajti konvetën për zgjedhjet lokale të 15 tetorit, njofton Zhurnal.mk.

Në këtë konvetë janë prezentuar 17 kanidatët e PDSH-së për kryetar komune dhe bartësit e listave të këshilltarëve.

Me këtë rast kreu i PDSH-së, Menduh Thaci theksoi se partia të cilën e drejton ai do të vazhdojë të luftoj për mbijetesën e idesë kombëtare dhe fetare të shqiptarëve në Maqedoni.

“Neve gjithmon kemi qene të shtypur, gjithmon kemi qenë të dhunuar, vazhdojmë të jemi të shtypur dhunaur por tash me metoda të sofistikuara. Asnjëherë dhuna që e përjejtojmë nuk guxon të kthehet të dhunë. Sot përherë të parë e parë simbolin e partisë të këtyre zgjedhjeve, moton : është zemra që ne e ofrojmë, për dallim prej tjerëve ne do të vadojnë të ofrojmë si vlera të vërteta tona: dashurin urtësinë dhe mirësinë. Kjo është për të mirëve e të gjithve. Mund të tju thotë dikush se pse Menduh Thacin ju rëndon takimin e zgjedhjeve lokale. Këto janë zgjedhje për të folë për gropat, megjithate dua tiu përkujtoj se gropat e asfaltit janë shumë më pak se sa gropa në shpirtë që na i kanë shkaktu qe 15 vjet. Gropat në çështjen kombëtare, në vlerat kulturore dhe fetare të shqiptarëve të MAQEDONIS,. Unë mendoj se gjithë së bashku do tia arrijm të bindimin më skeptikët se kjo është rruga e vërtetë që na çon drejtë shpëtimit. Në para nesh kemi vendos një mision shumë të madh, ky është mision që duhet të përmbushet. Ky mision nuk ka të bëjë nuk ka të bëjë me moshën time fizive as tuajnë. Ne jemi i vetmi komb të Evropë që kemi mbetë të shtypur dhe të shkelur”, theksoi Thaçi para të pranishmëve në konvetën e PDSH-së për zgjedhjet lokale të 15 tetorit.

Sipas tij, këto zgjedhje janë jashtëzakonishtë të rëndësishme se japin një mesazh publik brenda këtu në Shqipëri dhe në Kosovë, edhe bashkësisë ndërkombëtare, se ne jemi gjallë dhe i kërkojmë kërkesat tona kombëtare.