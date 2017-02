Thaci fletë për një marrëveshje sekrete

Sipas tij, kjo marrëveshje do të përkrahej edhe nga lideri i LR-PDSH-së, Ziadin Sela. Ai mohoi shpekulimet se i ka dhënë mbështejte Ali Ahmetit për qeveri të re.

“Nuk do ti jap mbështjetje asnjë qeverie. Në secilin është unë do të mbetem opozitë. Kam pasur takime jo formave me të gjitha partitë politike, përpos me Ahmetin. Nga ky i fundit kam kërkuar dorëheqje për rezultatin kastrofal në zgjedhjet e fundit”, u shpreh Thaci. (INA)