Partia Demokratike Shqiptare-PDSH është në fazën e përfundimtare të konsultimeve me strukturat e saja që do të finalizojë me caktimit të kandidaturave për zgjedhjet lokale të 15 Tetorit.

Kandidat serioz i PDSH-së për qytetin e Strugës siç mëson TetovaSot është afaristi i njohur nga Veleshta Pëllumb Vlashi. Ai rrjedh nga një familje e njohur veleshtare që gëzon autoritet të madh në Strugë dhe me gjërë.