Presidenti Hashim Thaçi, ka thënë se është i gatshëm të takohet me Vladimir Putinin, homologun e tij rus.

“Një takim me Putinin do ta mirëprisja. Kosova nuk ka pasur asgjë të keqe me Rusinë”, ka thënë Thaçi në Opinion.

“Nëse ndodhin takime të liderëve botëror me Putnin, atëherë pse mos të ndodh një takim ndërmjet Putnit dhe Presidentit të Kosovës”.

Kështu ka thënë Thaçi një ditë para takimit në Bruksel me Presidentin serb Aleksandër Vuçiq.