Thaçi: Jap dorëheqje nëse nuk votohet Ushtria e Kosovës

Në emisionin “Debat` sonte transmetohet intervista ekskluzive me Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi tha se Ushtria e Kosovës do të bëhet në kordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Europian. Sipas tij, nuk ka kthim mbrapa.

” Askush nuk ka pse të befasohet. Ushtria e Kosovës do të bëhet në kordinim me faktorët relevantë ndërkombëtarë. Kanë qenë të konsultuar dhe të informuar për të gjithë procesin. Më herët janë informuar dhe konsultuar edhe partnerët e kualicionit dhe Kryetari të Kuvendit. Gjithçka është ligjore. Presidenti ka të drejtë të ngrejë çështje. Si komandant suprem i Forcave të Armatosura të Kosovës vlerësoj se kjo çështje duhet të mbyllet njëherë e përgjithmonë. Falemnderoj veçanarisht Kryetarin e Kuvendit të Kosovës,, Kadri Veselin”, tha gjatë intervistë ne emisionin “Debat”, Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Intervista e plotë transotohet sonte në RTK. Gjithashtu do të botohet e plotë edhe në./rtklive.com./