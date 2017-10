Thaçi: Maqedonasit me metoda të vjetra tentojnë t’i zgjedhin udhëheqësit e shqiptarëve

Menduh Thaci ne Cair te Shkupit, gjate tubimit para simatizanteve dhe anetareve te PDSH-se. ka thene se “maqedonasit me metodologjitë e vjetra tentojnë t’i zgjedhin udhëheqësit e shqiptarëve, por drejtoi apel që të ndalet ky tentim dhe se PDSH do të angazhohet që t’ua bëjë me dije që shqiptarët nuk mund të gënjehen më dhe se vetëm PDSH mund t’ua kthejë dinjitetin dhe krenarinë shqiptarëve që e kanë humbën këto vite nga mashtrimet e BDI-së”.

Thaçi gjithashtu theksoi se rrugën që e trason PDSH-ja “është e vetmja rrugë e vërtetë për zgjidhjen e problemeve kolektive të shqiptarëve”./Lajm