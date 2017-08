Thaçi në piknik me strukturat e Tetovës: Na jepni votën do e shihni si kryhen punët (VIDEO)

Partia Demokratike Shqiptare (PDSH) në sajë të parapërgatitjeve për zgjedhjet lokale të Tetorit, të shtunën organizoi takim me strukturat partiake të degës së Tetovës, ku ishte prezent edhe Kryetarin i PDSH-së, Menduh Thaçi.

Kreu i PDSH-së në një bashkëbisedim me strukturat partiake mes tjerash deklaroi se e vetmja mënyrë për ta bë rezistencën të qëndrueshme dhe për të arit deri të rezultati i vërtetë është organizimi i mirëfilltë politik, duke theksuar se opozita e vërtetë është Partia Demokratike Shqiptare, janë njerëzit të cilët sakrifikojnë prej çështjeve individuale për të arit deri tek çështjet kolektive.

“Situata e shqiptarëve të Maqedonisë do të ndryshojë në momentin kur vullneti politik i shqiptarëve do të shkojë drejt përcaktimi dhe platformës së Partisë Demokratike Shqiptare”, deklaroi Thaçi.

