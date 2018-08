Thaçi për Danas: Nuk do të lejojmë Republikë Serbe në Kosovë

Qëllimi im nuk është një ndarje etnike, as krijimi i një Republike Serbe tjetër në Kosovë, ka thënë Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.

Ai në një intervistë për të përditshmen beogradase “Danas” ka deklaruar se qëllimi i tij është endfosja e një kufiri të gjatë 400 kilometra me Serbinë dhe vuri në dukje se ky proces kërkonkërkon zgjidhje kreative e cila do të ofronte paqe tani dhe ë ardhmen.

Sipas Thaçit, dialogu Prishtinë -Beograd është në një periudhë kritike, dhe nuk do të lejojë që e kaluara të bllokojë të ardhmen dhe rrezikojë paqen në 5 ose 50 vitet e ardhshme.

“Unë flas me Vuçiqin dhe jam i gatshëm për të gjetur një zgjidhje, sepse unë dua të shoh Kosovën në NATO dhe në BE sa më shpejt që të jetë e mundur. Unë do të jem shumë i sinqertë, unë nuk mendoj se nuk mund të arrijmë atje përderisa ekmi çështjen e kufirit të pazgjidhur, transmeton Klan Kosova.

Kreu i shtetit në këtë intervistë poashtu tha se pret që marrëveshja përfundimtare në mes Kosovës dhe Serbisë të jetë një marrëveshje evropiane e cila do të pranohej nga Brukseli dhe dUashingtoni dhe do të finalizohet në rezolutën me një rezolutë të re të Sigurimit të OKB-së./klankosova.tv/