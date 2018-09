Thellohen marrëdhëniet Maqedoni – SHBA, paralajmërohet takimi Pens – Zaev

Kryetari i Qeverisë së Maqedonisë, Zoran Zaev do të udhëtojë për në Uashington, ku më 20 shtator do të realizojë takim bilateral me nënkryetrin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), Majk Pens, transmeton Portalb.mk.

Takimi do të realizohet me ftesë të nënkryetarit Pens, dhe në të do të bisedohet për përparimin e Maqedonisë drejt anëtarësimin në NATO.

Takimi Pens – Zaev, vjen pas vizitës së realizuar në Maqedoni nga sekretari i Mbrojtjes së SHBA-së, Xhejms Matis në Maqedoni.

Mesazhet që u thanë në Shkup ishin: “Qytetarët të dalin në referendum”, “SHBA-ja me vendosmëri është duke e mirëpritur Maqedoninë në Aleancë” dhe se “Armata e Maqedonisë ka dëshmuar se është e përgatitur që të ndihmojë në sigurinë dhe paqen globale, duke marrë pjesë në misionin e Afganistanit, Irakut dhe Krivollakut”.