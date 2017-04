Thesari i nutrientëve: Ushqimi që ul sheqerin në gjak

Përveç kaliumit, squfurit dhe oligoelementeve të ndryshme, ky ushqim pranveror me kalori të ulëta përmban vitamina B1, B2, C, E, K, P (në veçanti në pjesën e gjelbër), si dhe si karoten, glikozide, vajra esenciale dhe hormonin bimor glukokinin (i ngjashëm me insulinën) që redukton nivelin e sheqerit në gjak.

Është vërtetuar se vitaminat dhe mineralet e përfshira në qepën e re kanë ndikim pozitiv në shëndetin e përgjithshëm, veçanërisht atij kardiovaskular dhe sistemin nervor. Përveç kësaj, në sajë të pasurisë së vajrave thelbësore dhe substancave aromatike medicinale, ky ushqim medicinal vepron si një antibiotik natyral, dhe shkatërron bakteret e dëmshme në zorrë

Lëngu i qepës së re është përdorur në mjekësinë popullore si një ilaç për infeksione të ndryshme të lëkurës. I përzier me një lugë gjelle mjaltë, ndihmon tek problemet e lehta të frymëmarrjes për shkak se lehtëson kollitjen, shëron grykët dhe të ngjirurit e zërit.

Dhe kjo nuk është e gjitha.

Qepa e re gjithashtu ka veti diuretike për shkak të cilave është përdorur si një ilaç natyral për rregullimin e tretjes. Nuk rekomandohet vetëm për njerëzit që vuajnë nga gastriti, sepse stimulon sekretimin e lëngje të lukthit.