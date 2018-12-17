DISKRIMINIM I MADH I TË PUNËSURAVE SHQIPTAR NGA TETOVA, GOSTIVARI DHE VENDET TJERA QË PUNOJN NË SHKUP !
30 PËRQIND E RROGËS TË ADMINISTRATORËVE SHQIPTARË DHE TË PUNËSUARVE TJERË NGA TETOVA DHE GOSTIVARI QË PUNOJNË NË SHKUP, JU SHKON PËR TAKSAT E RRUGËS. “PATARINAT” QË NJIHEN NË MAQEDONI.
ATA PAGUAJN MINIMUM 4000 DENARË NË MUAJ VETËM PËR TAKSAT E RRUGËS ME NJË RROGË MESATARE PREJ 18.000-24.000 DENARË.
QYTETARI NGA GOSTIVARI QË PUNON NË SHKUP PËR 1 MUAJ DUHET TË PAGUAJ DETYRIMISHT TAKSAT E RRUGËS NË VLERË PREJ 6720 DENARËVE, OSE CDO DITË PUNE NGA 280 DENARË.
MBI 1000 SHQIPTARËT NGA TETOVA DHE QYTETET TJERA TË PUNËSUAR NË SHKUP DUHET TË NGRITEN NË KËMBË DHE TË PROTESTOJNË KUNDËR QEVERISË PËR TAKSËN E RRUGËVE E CILA JU MERR 30 PËRQIND TË RROGËVE!
PARTITË SHQIPTARE DUHET TJU NDIHMOJNË TË PUNËSUARVE DUKE JU DHËNË KARTELA MUJORE ME PARAPAGIM, PËR SHEMBULL PREJ 1000 DENARËSH.
ËSHTË CORODITËS QË MAQEDONIA TË SUBVENCIONON NJË KOMPANI AJRORE ËIZZAIR ME 3 MILION EURO NË VIT , PARA TË QYTETARËVE TË MAQEDONIS, NDËRSA QYETATARËVE TË VET JU RRËNDON BUXHETIN E VOGËL MUJOR EKZISTENCIAL DHE UDHËTIMIN PËR NË PUNË.
30 PËRQIND E RROGËS TË ADMINISTRATORËVE SHQIPTARË NGA TETOVA, JU SHKON PËR TAKSAT E RRUGËS. “PATARINAT” QË NJIHEN NË POPULLË!
POLITIKA SHQIPTARE QOFTË BDI, QOFTË PDSH EDHE PSE PJESA MË E MADHE E FUNKSIONARËVE DALIN NGA TETOVA DHE MAQEDONIA PERËNDIMORE, ASNJËHER NUK JU MUNDËSUAN ADMINISTRATORËVE QË TË KENË KARTELA MUJORE ME PARAPAGIM MINIMAL, LE TË JETË AJO 1000 DENARË NË MUAJ.
PASI KËTA JANË NËPUNËS SHTETËROR ME RROGË TË LIMITUAR, NUK JANË BISNISMEN.
ADMINISTRATORËT SHQIPTARË QË JANË MBI 1000 NË NUMËR NGA TETOVA, GOSTIVARI DHE QYTETET TJERA CDO DITË DUHET TË PAGUAJNË TAKSAT E RRUGËS PËR TË ARRITUR NË PUNË NË SHKUP.
ADMINISTRATORI SHQIPTAR NGA TETOVA QË VJEN ME VETURË PËR NJË MUAJ DUHET TË PAGUAN PLOT 4000 DENARË PËR TAKSAT E RRUGËS NË AGJENCINË SHTETËRORE TËT RRUGËVE TË MAQEDONISË.
PASI NË RRUGËN NJË DREJTIMËSHE DUHET TË KALON 2 PIKA PAGESORE NGA 40 DENARË, NË TOTAL 80 DENARË NË NJË DREJTIM. DREJTIMI KTHYES EDHE 80 DENAR QË TË KTHEHET NË SHTËPI. TOTALI PËR NJË DITË 160 DENARË.
POR ADMINISTRATORI NGA GOSTIVARI DUHET TË PAGUAN EDHE 280 DENARË NË DITË VETËM PËR TAKSAT E RRUGËVE!
P. S Sektori civil, mediat në gjuhën shqipe në Maqedoni qe jane ne nivel republikan, duhet të aktualizojnë këtë temë e cila godet direkt buxhetin minimal të administratorit apo të të punsuarve tjera në institucione shtetërore në Shkup.