This is Albania!

Evropa dhe bota asnjëherë nuk e kanë njohur më mirë Shqipërinë dhe shqiptarët sesa në qershorin e vitit që shkoi, shkruan Zëri.

Kjo pasi Kombëtarja Shqiptare e realizoi ëndrrën e kahershme të një kombi të ndarë, duke i përfaqësuar të gjithë ata për herë të parë në një garë të nivelit të lartë të futbollit. Shqipëria për herë të parë mori pjesë në një Kampionat Evropian, ku shfaqi futboll cilësor e modern, ndërkohë mijëra tifozë shqiptarë ishin prezentë në “Franca 2016” përkrah Kombëtares, ku treguan civilizim, shfaqën kulturat dhe traditat e pastra shqiptare e mbi të gjitha i dhanë spektakël dhe hijeshi ngjarjes më prestigjioze të futbollit në Kontinentin e Vjetër.

Shqipëria garoi në të njëjtin grup me Zvicrën, Rumaninë dhe nikoqiren e Evropianit, Francën.

Kjo e fundit kishte mbërri deri në finale, por gjatë këtij rrugëtimi, francezëve u kishte shkaktuar telashe të mëdha Kombëtarja Shqiptare, e cila pavarësisht humbjes me rezultat 2:0, kishte shkëlqyer me lojë.

Në fakt, Shqipëria kishte shkëlqyer edhe në ndeshjen debutuese përballë Zvicrës së Xherdan Shaqirit, Granit Xhakës, Blerim Xhemailit, Valon Behramit, Admir Mehmetit e Shani Tarashajt.

Por ishte krejtësisht e pafat dhe humbja prej 1:0 nuk ishte rezultat real i lojës në fushë. Shqipëria mbrojti nderin shqiptar edhe në ndeshjen e fundit të grupit me Rumaninë, të cilën e kishte fituar me rezultat 1:0 me golin historik të Armando Sadikut.

Me këtë fitore kuqezinjtë për pak e kaluan fazën e grupeve, por shkaku i rezultateve të ndeshjeve tjera nuk e kishte arritur atë.

Sidoqoftë, me pjesëmarrjen dhe paraqitjet e saj në “Euro 2016” Shqipëria fitoi respekt ndërkombëtar, duke u konsideruar befasi dhe hijeshi e këndshme e Evropianit, për çka ishte lavdëruar nga figura të mëdha të futbollit botëror.

Kështu, tanët u kthyen me kokë lartë në fole, përkatësisht në Tiranë, ku shteti shqiptar dhe populli i priti si heronj të vërtetë.

Kuqezinjtë morën mirënjohje të sinqerta në atdhe për përfaqësim dinjitoz të vendit dhe popullit, për “bashkim” të përkohshëm të kombit dhe për krenarinë që sollën në mesin e miliona shqiptarëve.

“Shqiponjat” tashmë nuk ndihen inferiorë përballë asnjë skuadre tjetër, pavarësisht fuqisë që mund ta posedojë. Ndërkohë, tani kuqezinjtë kanë një mision tjetër – kualifikimin në një Kampionat Botëror, të cilin shqiptarët ende nuk e kanë shijuar.