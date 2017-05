Thomsoni dhe kuçedra

ABUDLLA MEHMETI

Gjatë dhjetë ditëve të fundit, sa shumë u morrën shqiptarët me Ziadin Selën, deputetin dhe liderin e një subjekti politik në Maqedoni. Me Ziadinin u morrën të mirë dhe të ligë, intelektualë dhe paçavra, dashamirë dhe ziliqarë, patriotë dhe tradhtarë, fatkeqësisht! Ndërsa, shumë pak u morën me ANTIZIADINAT! Thonë se asnjë qime floku, jo më pikë gjaku, nuk u paska rënë deputetëve të tjerë shqiptarë! Rastësi, apo kumbari e vjetër (disa mund të jenë rastësi)? Kur edhe derri-derrat e vegjël i han, ky mund të jetë më tepër se klan DERRASH! Vini veshin kësaj pune!

(7 maj 2017)