Moderatorja Luana Vjollca është vënë në siklet këtë të shtunë gjatë emisionit të saj në Top Channel, “Shiko kush Luan”.

Ndërkohë që po mbahej sfida, “Mos mbaj me hatër”, të ftuarit duhet të zgjidhnin midis tre personazheve, se me kë do të kalonin një natë, me kë do të martoheshin dhe kë do të eleminonin.

Në një moment gazetari Ervin Kurti i bën Luanës pyetjen e sikletshme, “me kë do të flije”dhe moderatorja pasi shtangu për një moment u përgjigj:

“Kur të prezantosh ti emisionin tënd dhe të vi unë si e ftuar, do të të përgjigjem për këtë”.

Epo mezi po presim përgjigjen tënde Luana!