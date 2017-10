Ti zotëri kandidat për Çairin a ke fije burrërore?!

Ti zotëri kandidat i ДУИ-t,i СДСМ-s i ВМРО-ДПМНЕ-s se vetëm Zoti e di edhe i kujt je, veq i shqiptarëve e dijmë që nuk je, a keni kryp në sy thuam ne shqipëtarët.

Ti z.kandidat para se ta marrësh guximin të ofendosh duhesh të kesh parasysh se ti je shqiptar i dëshiruar i Zoran Zaevit dhe a ka më turp dhe ofendim se kjo.

Ti z.kandidat i koalicionit ДУИ-СДСМ-ВМРО nuk është turp të jesh ai që të ka krijuar Zoti por është turp të jesh si ti duke përdorur gjuhë të tillë për të ardhur tek posti që as ëndërr nuk e ke pa.

Ti z.kandidat a ka më turp për ty që të lavdëron shkau (Zoran Zaevi) e të urren shqipëtari.

Humbjen tënde z.kandidat do e vajton i huaji e do i gëzohet i yti (shqipëtari).