Tifozët boshnjakë djegin stadiumin në Estoni (VIDEO)

Një organizim pak a shumë si një pjesë e tifozërisë shqiptare në Palermo, që hodhën flakadanë në fushë dhe ndërprenë ndeshjen. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Estoni, ku vendasit prisnin Bosnjën, kjo e fundit ka fituar 1-2 dhe ka mbetur në vend të tretë të grupit eliminator H dhe njëkohësisht jashtë Botërorit apo “play-off”-it. Të pranishëm në Estoni, tifozët e çmendur boshnjakë, që njihen me emrin “BH Fanaticos” kanë ndërprerë për disa minuta ndeshjen në pjesën e pare, duke hedhur flakadanë në fushën e lojës dhe duke formuar një atmosferë të ngjashme me luftën. Më pas ndeshja ka rifilluar normalisht, por Bosnja me siguri do të dënohet për këtë veprim.