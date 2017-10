Tilevski: Kthimi i autenticitetit dhe shkëlqimit të Çarshisë së Ohrit

Ohri paraqet djep të vlerave kulturore, tradicionale, historike dhe religjioze. Ohri është gjurmë e kulturës maqedonase, ndërsa për Ohrin, gjurmë e përhershme është Çarshia. Për këtë shkak me projektin do të hartohet strategjia dhe plani veprues për rikonstruktimin dhe zëvendësimi i karpentierit me vitrina tradicionale në Çarshinë e Ohrit, paralajmëroi sot Mitko Tilevski, kandidat për kryetar i VMRO-DPMNE-së.

“Qëllimi i projektit është kthimi i autenticitetit dhe shkëlqimit të Çarshisë së Ohrit, përmes hartimit të zgjidhjeve ideore, standardeve dhe rregulloreve për rregullimin e tarracave hotelerike, tendave, dyqaneve dhe vitrinave dhe zëvendësim të karpentierëve të përhershëm alumini dhe plastike shumëngjyrësh dhe vitrina me karpentierë tradicionale të nivelit të lartë”, deklaroi ai. Tilevski edhe njëherë paralajmëroi tezga të tipizuara, të vendosura në lokacione të përcaktuara në mënyrë strikte në qytet, reklama, bilborde me fotografi nga Ohri i vjetër.