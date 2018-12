Merkato e janarit mund të jetë shpëtim për shumë skuadra në Superiore, por vështirësia është e madhe për të gjetur futbollistë cilësorë, të cilët janë nën kontratë. Mirëpo, ka edhe raste kur për futbollistë të caktuar përfundon kontrata në muajin dhjetor, edhe pse duhet thënë që shanset për lojtarë cilësorë që lihen të lirë në janar, janë fare minimale.

Megjithatë, “Panorama Sport” ka mësuar se Tirana është interesuar për shërbimet e futbollistit të Renovës, Fatjon Jusufi. Mesfushori 22-vjeçar është një lojtar që mund të bëjë disa role në repartin e mesit të fushës, duke qenë një “xhol” i përdorshëm lehtësisht në disa pozicione dhe kjo është arsyeja që ka bërë bardheblutë ta kontaktojnë.

Për fat të mirë të skuadrës 24 herë kampione në Shqipëri bëhet fjalë për një futbollist të ri në moshë dhe, mbi të gjitha, pa kontratë. Në fund të dhjetorit, ai do të jetë një futbollist i lirë, ndaj bisedimet mes tij dhe klubit kryeqytetas bëhen pa ndërmjetësimin apo pengesën e Renovës.

Për trajnerin Mema, në rast plotësimi të kësaj tratative, do të ishte një lojtar lehtësisht i përdorshëm, nisur nga fakti që është shqiptar dhe nuk ka problem me numrin e futbollistëve të huaj. Jusufi numëron 14 ndeshje, në të cilat është aktivizuar si titullar 13 herë. Gjatë kësaj pjese të parë të sezonit me Renovën, ai ka arritur të shënojë dy gola, një prej tyre mjaft cilësor dhe i bukur ndaj Vardarit.