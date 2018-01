Tito ka vdekur si mysliman duke lexuar Kur’an-in (VIDEO)

Presidetmni i jugolalsoivse, krati Josip Broz Tito i cili shpesh ishte kritikuar nga serbet si proshqiptare i cili i cili ishte iniciatore per hapjen e Universitetit te Kosovës, ka vdekur si mysliman duke lexuar Kur’an-i, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë” duke ju referuar Myftiut të dikurshëm i Beogradit, Hamdija Jusifspahiq, në një intervistë për një radio, të dhënë para dhjetë vjetësh, për herë të parë e rrëfen sekretin e tij më të madh: Tito ka vdekur si një mysliman duke lexuar Kur’an-in!

Edhe pse nga vdekja e Titos kanë kaluar gati tri dekada dhe pothuajse vazhdimisht fabrikohen rrëfime tronditëse dhe kontroverse të jetës së tij. Më i fundit është se Josip Broz-Tito, ish-presidenti i ish-RSFJ-së, vdiq si një mysliman. duke kërkuar të vërtetën lidhur me temën e përjetshme: pse në varrin e Titos nuk është vendosur ylli i kuq pesërremësh – simbol i komunizmit.

Sipas kësaj jovore, hidhet poshtë edhe mendimi i deritanishëm se kjo është bërë për shkak se Tito ishte mason, dhe e vendos tezën tronditëse në bazë të dokumentacionit të Radio Beogradit, ku është gjetur regjistrimi ekskluziv i bisedës me ish-myftiun e Beogradit, Hamdija Jusifspahiq, të bërë dhjetë vjet më parë.Në incizim myftiu ka thënë se Tito ka vdekur si një mysliman duke lexuar Kur’an-in në spitalin e Lubjanës! Seriozitetin e regjistrimit e ka konfirmuar edhe autori i intervistës me myftiun, i cili nuk ka dashur t’i përmendet emri. Pjesë kryesore të intervistës ka të bëjë me një bisedë të myftiut me shefin e kabinetit të Titos, Berislav Badurina, pas vdekjes së tij.

– Kur Tito vdiq, shkuam së bashku unë dhe ambasadori algjerian të Abdul Hamid Adza për të parë në librin e ngushëllimeve. Vetëm kur arritëm atje, ne menjëherë iu afruam Berislav Badurina, unë mendoj se ishte emri i tij, kabineti i tij ose sekretari personal. Ai ecte afer meje dhe me thote:

– Urime.

– Çfarë bëni ju uroj mua, për hir të Zotit, vëlla? Njeriu ka vdekur, çfarë përgëzoj me?

– Vdiq në besimin tuaj!

– Atehre – Unë kam qenë i habitur.

– Në besimin tuaj. Ai vdiq në leximin e Kur’anit. Kurani është e treta herë që lexoj …