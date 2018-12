Kombi shqiptar pritet të ketë përfaqësim së shpejti edhe në botën e Formula 1. Talenti shqiptar nga Shkupi, Lirim Zendeli, është duke bërë një tjetër hap të rëndësishëm në karrierën e tij. Pasi u shpall kampion në Formula 4, 18-vjeçari shqiptar është duke u testuar për Formula 3.

Ky do të jetë një hap i rëndësishëm në karrierën e Lirim Zendelit, i cili ka ngjitur shkallët e suksesit me radhë dhe tashmë është pranë realizimit të një ëndrre, garimin në nivelin më të lartë të garave me makina. Lirim Zendeli është bërë pjesë e ekipit të “Charouz”, një skuteri që debuton për herë të parë në këtë kampionat me tre pilot.

Deri më tani janë zhvilluar disa prova në pista të ndryshme nëpër botë, ku Zendeli ka bërë paraqitje të mira, por ende jo në nivelet që pritet. Kjo edhe për faktin se talenti shqiptar debuton për herë të parë në kategorinë “F3”, e cila të çon më pranë kapërcimit në “F1”.

Konkurrenca në këtë nivel është më e lartë se në “F4”, ndërsa kampioni i sezoni është Mick Schumacher, djali i legjendës së Formula 1, Michael Schumacher. Ndërkohë, Lirim Zendeli, ka pasur fatin që të zbulohet si talent pikërisht nga legjenda gjermane e këtij sporti, ndërsa sezonin e kaluar garoi për skuderinë e vëllait të Michael, Ralf Schumacher, dhe ky një ish-pilot i Formula 1.