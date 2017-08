Tmerr në Shkup, bashkëshorti therrë nënën e tre fëmijëve

Policia raporton për një rast të tmerrshëm në Shkup, që ka ndodhur të enjten, ora 18 e 20 minuta. Sipas MPB-së, në një shtëpi në rrugën “Guadalahara” pronë e S.H. (65), ku përkohësisht ka qëndruar S.B. (23) me tre fëmijët e moshës së mitur, ka ardhur bashkëshorti i saj me iniciale R.B. (26) dhe pas një zënke të shkurtër verbale, e ka sulmuar me thikë, duke i shkaktuar nj plagë në shpinë, transmeton Gazeta Lajm. Pasi S.B. ka arritur të ikë në oborr, bashkëshorti i saj e ka aritur sërish dhe e ka rrëzuar në tokë, duke i shkaktuar edhe disa plagë me thikë në pjesën anësore të trupit dhe në gjoks. S.B. është transferuar në Qendrën e Emergjencës në Shkup ku i janë konstatuar lëndime të rënda trupore. Në vendin e ngjarjes ka dalë policia, kurse R.B. është arrestuar.