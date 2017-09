Tolga Ortancil do të vizitojë Kosovën

Aktori i njohur turk me preardhje shqiptare, Tolga Ortancil ka vendosur që ta vizitojë Kosovën. Kërkesat dhe mesazhet e shumta nga admiruesit shqiptarë në adresë të Ortancil, kanë bërë që ky i fundit të bëjë një vizitë në shtetin kosovarë, për të takuar shqiptarët që i kanë dhënë mbështetje gjatë karrierës së tij si artist. Ortancil do të vizitojë Kosovën me 9 shtator (e shtunë), ku do të qëndrojë 5 ditë në Prishtinë, ndërsa përveç takimeve që ka planifikuar të bëjë me të gjithë ata që dëshirojnë të shohin, ai do t’i vizitojë edhe disa familjarë shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë në Kosovë. Kujtojmë që Ortancil ka qenë pjesë shumë filmave në Turqi, ndërsa famën më të madhe e arriti në serialin të quajtur “Guzel Koylu”, i cili kishte shikueshmëri të madhe edhe në trevat shqiptare.