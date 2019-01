Tollovia e madhe ne piken kufitare te Bllaces ka revoltuar shkrimtarin e njohur Kim Mehmeti. Ai nje status ne facebook shpreh shqetesimin e tij per tollovine e qellimshme qe krijohet ne kufirin qe ndane shqiptaret e Maqedonise me ata te Kosoves, shkruan gazeta Lajm.

Ja statusi i plote i Kim Mehmetit

“Kjo tollovi nuk është në vendkalimin kufitar mes Serbisë e Kosovës, por foton që e shihni është bërë sot (e shtunë, 5 janar 2019, ora 11,50) në Bllacë, aty ku shqiptari andej kufirit, vjen të takohet me familjarët e vet këtej kufirit! Pra bëhet fjalë për kufirin që ndanë shqiptarin nga shqiptari, për vendkalim kufitar ku duhet të presësh me orë të tëra që të kalosh nga një shtet në tjetrin shtet, të drejtuar nga ‘hajdutokratët’, të cilët do na çojnë në Evropën pa kufij, por me kufij te patejkalueshëm që ndajnë shqiptarinë!”