Tone enveriste në tekstet për Ali Ahmetin: PA ALI SKA BDI, PA ALI SKA PARTI

Ali Ahmeti atdhetari idealist dhe politikani me realist! Eshte njeriu qe personifikon nje nderrim mentaliteti ,njeriu qe beri nje nderrim ne mendjen e shqiptareve dhe sllavomaqedonasve,nderrim ky qe flaku inferioritetin dhe zbrapsi mentalitetin se \”makedonia e derzava na makedoncive\”

Njeriu qe permbysi sistemin monoetnik ne ket vend nepermjet luftes se lavdishme te UCK te udhhequr po nga ky njeri,ne momentin kur te tjeret te cilet sot deshirojn te na dalin me patriot se ky a ne ate kohe para faktorit nderkombetar e paraqiten Maqedonin si oaze te paqes dhe se raportet ndermjet sllaveve dhe shqipetareve i paraqisnin si perfekte me te vetmin qellim qe te mos humbnin interesat personale dhe shumat e majme qe merrnin nga pala tjeter per te dhen keto deklarata dhe sot dalin me sllogane dhe deklarata qesharake.

Per te vleresuar drejt duhet te jeshe shume i drejte,te keshe njohuri dhe mos te keshe direkt interes personal nga personaliteti qe eshte subjekt i vleresimit.

Meqe mentaliteti i shqiptarit eshte me zemer ne fyt, ky mentalitet i humb arsyen njeriut te thjeshte shqiptar,shqiptari do te zgjidhen problemet e shqiptareve si qytetare dhe kombetare ,dhe do te zgjidhen sot! Por kjo behet prap me ALI AHMETIN

Eshte fakt i pamohueshem se Ali Ahmeti ka hyre ne historine me te re te popullit shqiptar si nje djal besnik i ceshtjes Kombetare Shqiptare ne Ballkan,pra ka qene bashkekreator dhe bashkepjesmarres arkitekt i te gjitha ndryshimeve qe ndodhen ne keto 3 dekadat e fundit ne hapesirat shqiptare.

Kush eshte i arsyeshem duhet ta kuptoje se Ali Ahmeti kurre nuk ka thene se eshte i gjithdijshem dhe as gjithberes, por gjithmone e gjeti bekimin dhe perkrahjen e shqiptareve. Ali Ahmetit mundohen ti japin disa lendime te vogla disa \”forca\”kryesisht egoiste me qellim pushtetmarrje, ato qe i rriti aty prane vetes dhe i beri njerz( qe sot ja mshojne thiken prapa kraheve) por edhe nga forca antikombetare gjithesesi. Ju themi atyre STOP se Ali Ahmeti nuk eshte vetem Atij i rrine prapa nje Popull i terre ne Ballkan.

Une dhe shume shoke te mi nuk kemi dyshimin me te vogel se eshte nje idealist i ceshtjes se pergjithshme kombetare,duhet te vazhdoje veprimtarine dhe tu tregoje vijen e kuqe sllavomaqedonasve, por edhe disa shiptarcicave. A ne rradhe te pare tu tregoje vijen e kuqe edhe atyre qe mundohen me intriga ta mposhtin nga brenda.

Nje te vertete te pamohueshme duhet ta dite te gjithe ato se nuk mposhtet Ali Ahmeti prej atyre shpirtshiturve. Aj mbetet lider i pakontestueshem.

PA ALI SKA BDI

PA ALI SKA PARTI

Jemi me ty Komandat

Gazmend Sejfuli