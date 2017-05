Roma mundi Juventusin në Olimpico me rezultat 3-1, duke i shtyrë festen e titullit bardhezinjve. Ky derbi ishte i fundit në karrierën e kapitenit, Francesko Totti. Prandaj të gjitha objektivat e kamerave ishin fokusuar në drejtim të veteranit të Romës, kurse me shekuj do të mbesin kujtim fotot me legjendën e Juventusit, Alesandro Delpiero, bashkëlojtar nga reprezentacioni i Italisë. Ndeshja e tij e fundit kundër Genoas do të jetë sigurisht plotë emocione për Tottin./lajm