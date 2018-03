Tragjedi e madhe: Ky është djaloshi nga Kumanova që humbi jetën sot në Shkup

Një 22 vjeçar nga fshati Nikushtak i Kumanovës me banim në Çair, ka mbetur i vdekur si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur para pak çastesh në qarkoren e Shkupit në dalje të Hasanbegut.

Emri i tij është Bunjamin Ademi, kurse ende nuk dihen rrethanat se si ka ndodhur aksidenti.

Akoma nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti ku humbi jetën i riu, në ndërkohë që ekipet e specializuara po bëjnë hetim në vendin e ngjarjes. Për më shumë detaje do të ju sjellim në vazhdim për aksidentin në fjalë me pasoja tragjike./Faktiditor/