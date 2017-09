Tragjedi e rëndë në Durrës, vdesin trenjakët 3 vjeçarë, pasi u dogjën në banesë (VIDEO)

Tre fëmijë të mitur (tre vjeç) kanë humbur jetën nga asfiksia pasi banesa e tyre u përfshi nga flakët. Ngjarja e rëndë u rregjistrua rreth orës 17:30 të pasdites në Durrës, në fshatin Romanat.

Sipas policisë lokale, fëmijët ndodheshin të vetëm në shtëpi, ndërsa nëna e tyre Migena Konçi, kishte shkuar për të marr dy vajzat nga shkolla dhe babai Gazment nuk ishte kthyer ende nga puna.

Flakët e para në banesë janë konstatuar nga fqinji, i cili ka njoftuar familjarët, policinë dhe zjarrëfikset. Por fatkeqësisht trinjakët e moshës 3 vjeç, të seksit mashkull nuk kanë mundur të mbijetojnë.

Në vendin e ngjarjes mbërritën forca të shumta policie, si dhe u ngrit një grup i posaçëm hetimor për të hetuar shkaqet e kësaj tragjedie.

Policia ka ngritur dy pista hetimi, atë të zjarrvënies nga pakujdesia të fëmijëve dhe atë të shkëndisë elektrike.

Pavarësisht se fshati Romanat ishte përfshirë nga një stuhi e pazakontë, fqinjët arritën të dëgjonin britmat e tre vëllezërve trenjakë që ndodheshin brenda në banesë dhe kërkonin ndihmë.

Ai ka rendur për të ndihmuar vogëlushët, por e ka pasur të pamundur për të depërtuar në ambjentet e brendëshme të shtëpisë, pasi dera e jashtme dhe ajo e dhomës së gjumit ku ndodheshin fëmijët ishin të mbyllura me çelës.

Duke qenë se zona ishte përfshirë nga një stuhi, nëna, Migena Konçi kishte shkuar për të marrë dy vajzat nga shkolla, e cila ndodhej në fshat.

Në këto kushte, ajo i kishte mbyllur të vegjëlit në dhomën e saj të gjumit dhe duke menduar se nuk do të vonohej kishte kyçur edhe portën e jashtme.

Fëmijët, të cilët kërkonin ndhmë me anë të të qarave të tyre, nuk kanë pasur asnjë lloj mundësi për të dalë nga dhona, pasi përveçse dera ishte mbyllur me çelës, edhe dritaret ishin të izoluara dhe me kangjella.

Edhe babai i tre djemve të mitur nuk ndodhej në shtëpi. Babai i fëmijëve punonte vetëm disa metra larg në një pikë inertesh si shofer.

Mister shkaqet

Ende nuk dihet çfarë e ka shkaktuar zjarrin në banesë, por dyshimet e para të policisë lidhen

me faktin se trenjakët mund të ketë qenë duke luajtur me shkrepëse dhe u kanë vënë flakën

orendive.

Burime nga Inspektoriati Shtetëror teknik përjashtojnë mundësinë që zjarri të ketë lidhje me

bombol gazi.

Korrespondenti i Ora News në Durrës Leonidha Musai tha se nuk përjashtohet një shkëndijë

elektrike ajo që mund të ketë shkaktuar ngjarjen e rëndë.

Sipas burimeve nga Policia e Durrësit, dyshohet që një shkëndijë elektrike mund të jetë bërë

shkak për këtë tragjedi, pasi në mes të dhomës ka pasur një prizë treshe, e cila dyshohet se

ka shkaktuar zjarrin.

